كيم تطلق اسم مدينة على طفلها الثالث.. فما هي؟

"شيكاغو"، حيث تربّى كاني ويست، بات اسم الطفلة الثالثة لكل من ويست و #كيم_كارداشيان.

وكشفت كارداشيان، الجمعة، عن اسم طفلتها التي ولدت، الاثنين، لكنها لم تعطِ أي تفسير لهذا الخيار.

انضمت شيكاغو إلى شقيقتها الكبرى "نورث" (ومعناها في اللغة العربية "شمال") البالغة من العمر 4 أعوام، وشقيقها الأوسط "سانت" (ومعناه "قديس") البالغ من العمر عامين.

وولد #كانيي_ويست (40 عاماً) في أتلانتا لكنه ترعرع في شيكاغو.

أما "شيكاغو ويست" فولدت يوم الاثنين عن طريق #أم_بديلة، بمعنى أنه تم زرع بويضة مخصبة لكارداشيان في جسد الأم البديلة.

وفضّل مغني الراب ونجمة تلفزيون الواقع تقنية الأم البديلة بعدما عانت #كيم مشكلات في حمل طفليها السابقين.

وقالت كيم إن الأطباء أبلغوها بأن الحمل بطفل ثالث أمر فيه خطورة على سلامتها.