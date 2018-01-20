هذه تكلفة قصة شعر الأمير وليام التي شغلت الناس

ظهر الأمير البريطاني وليام بقصة شعر جديدة وصفها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تليق بطفل في العاشرة من عمره.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية أن القصة كلفت 180 جنيها إسترلينيا، أي حوالي 250 دولارا أميركيا.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن الأمير أعجب لفكرة الحلاق، ولهذا دفع هذا المبلغ. ولا يتعلق الأمر أن العمل شاق أو فني معقد".

من جهته، ذكر مصدر أن دوق كامبريدج غالباً ما يفضل حلق شعره بنفسه في المنزل في أغلب الظروف.

وقد ظهر الأمير وليام بالحلاقة الجديدة لأول مرة، الخميس الماضي، أثناء زيارته لمستشفى أطفال في لندن.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأمير وليام كثيراً ما استفز بشأن شعره سابقاً من قبل شقيقه الأمير هاري وكذلك زوجته الدوقة كاثرين.

كما أفادت تقارير بأن الشاب البالغ من العمر 35 عاماً طلب المشورة مسبقاً من مصفف شعر دوقة كامبريدج ريتشارد وارد، قبل أن يقرر المضي في المنظر الجديد.