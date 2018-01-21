العربية.نت اليوم.. صورة قاتل التويجري وقصة البطة السودا

عرضت فقرة "العربية.نت"، اليوم الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة ضمن برنامج #صباح_العربية من تقديم الزميلة هبة فارس.

البداية من أول صورة لقاتل الداعية السعودي عبدالعزيز التويجري نشرتها العربية.نت بالتعاون مع صحافي غيني.

وانتقلنا إلى شابة جزائرية دخلت غينتس بأضخم كتاب في العالم.

ومن صفحة الفن هذه حكاية "البطة السودا" الثيمة الشهيرة للمتذمرين.

ومن صفحة الصحة، تحدثنا عن أن مشاركة الأخوات والأصدقاء في الملابس والمناشف وأدوات الشعر تؤدي إلى تدمير جهاز مناعة الجسم.

ومن الأخيرة بيت فريد من نوعه يتم التنقل فيه سباحة أو عبر قارب..