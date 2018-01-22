بالصور.. إصابة قوية تغرق وجه رونالدو بالدماء

تعرض البرتغالي كريستيانو #رونالدو، نجم #ريال_مدريد الإسباني لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونا، الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من "الليغا".

وظهر رونالدو أثناء خروجه من الملعب لتلقي العلاج وهو يمسك بهاتف محمول، وينظر إلى الكاميرا الخاصة بـ"الموبايل" من أجل مشاهدة الإصابة التي تسببت في سيل الدماء من وجهه، وذلك بعد التدخل العنيف من قبل مدافع لاكورونا عندما حاول الأخير إبعاد الكرة بقدمه من أمام رأس نجم الريال، ليصطدم وجه حذاء المدافع برأس رونالدو بعد دخول الكرة الشباك، لتنفجر الدماء من وجه البرتغالي ما تسبب في إثارة الذعر في قلوب الجماهير المدريدية.

وتمكن رونالدو من إحراز هدفين، خلال المباراة التي أمطر فيها النادي الملكي شباك ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بسبعة أهداف مقابل هدف.