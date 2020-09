فاجعة في الإمارات.. عائلة تفقد 7 أطفال في حريق

#شاهد_بالفيديو مدير عام الدفاع المدني الفجيرة يوضح تفاصيل حادث الحريق الذي توفي بسببه 7 أطفال مواطنين صباح اليوم . #الامارات #حريق #الفجيرة #الفجيره #راس_الخيمه #الشارقة #عجمان #العين #فيديو #فيديوات #اخبار #عاجل #دبا #دبا_الفجيرة

