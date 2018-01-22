فاجعة في الإمارات.. عائلة تفقد 7 أطفال في حريق

قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التعازي لعائلة إماراتية فقدت 7 أطفال اختناقاً نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن حريق شب في منزلهم صباح الأحد، وفارق الحياة 4 أولاد و3 بنات، أكبرهم يبلغ من العمر 13 سنة وأصغرهم 5 سنوات.

وغرّد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في تويتر: "فجعنا الْيَوْمَ بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي.. تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي. إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله.

في الفردوس مثواكم إن شاء الله".

فجعنا الْيَوْمَ بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي .. تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي . إنَّا لله وانا اليه راجعون .

مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله .

في الفردوس مثواكم ان شاء الله . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 22, 2018

وكانت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة قد تلقت بلاغا في تمام الساعة 5.40 صباح الأحد من الأم تفيد بتعرض منزلها لحريق وأبنائها بالداخل، بعد أن استيقظت على رائحة الأدخنة الصادرة من #الحريق.

ووقعت المأساة في قرية "رول ضدنا" على بعد 60 كيلومترا جنوبي شرق مدينة الفجيرة.

وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة وأجهزة الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ في وقت قياسي، وعند وصول فرق الإنقاذ إلى المنزل عثر على #الأطفال_السبعة قد فارقوا الحياة، نقلا عن صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأفادت المعلومات الأولية للشرطة والدفاع المدني أن البلاغ ورد متأخراً للأجهزة الأمنية وذلك بعد عملية الاشتعال التي تسببت في تصاعد الأدخنة في المنزل واستنشاق الأطفال لها، ما جعل مهمة إنقاذهم مستحيلة.

وأشار اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة #الفجيرة، إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، حيث تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، مشدداً على ضرورة تركيب كاشفات الدخان في المنازل لما لها من دور استباقي في إنذار الأسر بوجود حريق، وتجنيبهم خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال أحد أقرباء الأطفال الضحايا في حديث لصحيفة "الإمارات اليوم" إن الأب رحل قبل 4 سنوات، وان الأم كانت تتولى رعايتهم.

احد اقرباء الاسرة الاطفال الذين توفوا في حادثة رول ضدنا https://t.co/SBBwXUXw2R — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 22, 2018

وأقيمت صلاة الجنازة على الأطفال الضحايا في وفت لاحق، الاثنين، قبل مواراتهم الثري في أجواء حزينة.