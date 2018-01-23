بركان "ثائر" في اليابان يقذف الصخور على المتزلجين

لقي رجل حتفه وأصيب 11 على الأقل، بعضهم بجروح خطيرة، بعد أن قذف بركان صخوراً على نحو 12 متزلجاً في منتجع جبلي وسط اليابان الثلاثاء وحاصرهم انهيار جليدي وقع في أعقاب ثوران البركان.



وقال وزير الدفاع الياباني، إيتسونوري أونوديرا، إن ستة ممن حاصرهم الانهيار الجليدي من أفراد قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية كانوا يقومون بمناورات شتوية.



وذكرت وزارة الدفاع أن معظمهم أصيب، كما لقي أحدهم حتفه في وقت لاحق.



وحاصر الانهيار الجليدي شخصاً لبعض الوقت، قبل أن ينتشله رجال الإنقاذ وبينهم أفراد من قوات الدفاع الذاتي.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل كوساتسو شايرين، الذي يبلغ ارتفاعه 2160 متراً، ثار صباح الثلاثاء. كما حذرت من احتمال تجدد ثورانه، مشيرة إلى أنه قد يقذف صخوراً من فوهته لمسافة تصل إلى كيلومترين.

ولم يتضح ما إذا كان الانهيار الجليدي حدث بسبب النشاط البركاني إلا أنهما كانا متزامنين.

وتم رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث، ما يعني تحذير الناس من تسلق الجبل، حسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

يذكر أن في اليابان 110 براكين نشطة، تراقب 47 منها على مدار الساعة. كذلك لقي 63 شخصاً حتفهم، في أيلول/سبتمبر 2014، على جبل أونتيك في أسوأ كارثة بركانية في اليابان خلال ما يقرب من 90 عاماً.