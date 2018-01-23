سابقة.. فضيحة جنسية تكلف "نتفليكس" 39 مليون دولار

قال مصدر مطلع إن شركة نتفليكس لخدمات البث عبر الإنترنت تكبدت 39 مليون دولار في أواخر العام الماضي، إثر وقف مشروعات يعمل بها الممثل كيفن سبيسي بعد أن ارتبط اسمه بفضيحة سوء سلوك جنسي.

وقالت نتفليكس إن المبلغ الذي كشفت عنه الشركة في تقرير أرباح الربع الأخير من العام، يتعلق "بمحتوى غير معلن قررنا عدم المضي في تنفيذه".

وسبيسي، الذي حقق نجاحاً كبيراً في السينما والتلفزيون والمسرح، واحد ضمن عدد كبير من الأسماء البارزة في قطاع #الترفيه واجهوا مزاعم بسوء السلوك الجنسي بعد اتهامات لاحقت المنتج السينمائي هارفي واينستين.

والمبلغ الذي تكبدته #نتفليكس من أوائل مؤشرات الخسارة المالية التي تلحق بشركة تصوير أو إنتاج إثر مزاعم سوء السلوك الجنسي المتعلقة بأحد الأفراد، وبهذا فإن الخسارة سابقة، وهو كذلك لأن المبلغ لم تخسره الشركة من قبل.

وقال المصدر المطلع إن المبلغ يتصل بمشروعات يشارك بها سبيسي.

وفي بث عقب إعلان نتائج الأرباح قال المدير المالي لشركة نتفليكس ديفيد ويلز إنه على الرغم من أن الخسائر تحدث دائماً "إلا أننا لم نتكبد خسارة بمثل هذا الحجم من قبل".