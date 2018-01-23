شاهد "شاطئ النفايات" بلبنان.. قبل وبعد التنظيف

بعد "الفضيحة" التي تسببت بها النفايات المنتشرة على #الشاطئ الشمالي لبيروت والتي تراكمت جراء العاصفة الأخيرة، تحرّكت السلطات اللبنانية لتفادي أزمة صحية وبيئية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في قرابة الساعة السادسة صباحاً عملية تنظيف الشاطئ الممتد بين منطقتي الزلقة و #زوق_مكايل على ستة محاور، تحت إشراف "الهيئة العليا للإغاثة" وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة سعد الحريري.

ورغم سوء الأحول الجوية، ستستمر عمليات تنظيف الشاطئ بالكامل، حسب ما أكده الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، مشدداً على ضرورة إرجاع الشاطئ "أجمل مما كان".

وفي هذا السياق، تمنى خير على أصحاب المشاريع السياحية على الساحل التجاوب مع الهيئة العليا للإغاثة وورش العمل لتنظيف الشاطئ.