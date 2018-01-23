هل إذاعة أغاني أحلام ممنوعة بالسعودية؟.. الفنانة ترد

أثارت مزاعم صحفي سعودي، على حسابه بموقع تويتر، عن منع بث أغاني الفنانة الإمارتية #أحلام، في #السعودية، غضب الفنانة الشديد.

وأكدت أحلام في مداخلة تلفزيونية مع "العربية" من العاصمة الفرنسية #باريس، لبرنامج "تفاعلكم"، أنها ابنة زايد، وابنة السعودية والإمارات، وأنها تغني منذ 23 عاما، وتملك أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية، عن باقي الفنانات العرب.

باحث عن الشهرة

وقالت، إن أحدا لا يستطيع منعها من بلدها السعودية، وإنها لو أخطأت، فهي مستعدة لتقديم عيونها وروحها للمملكة. لافتة، إلى أن السعودية بلد كبير، ولا يجب أن يخرج إعلامي باحث عن الشهرة على حسابها، لكتابة مثل هذه التغريدة.

وشددت على أنها ستحول القضية إلى رأي عام، وترفع قضية تشهير على هذا الصحفي، لأنها لو سكتت، فسوف يردد الإعلام هذا الكلام كما لو كان خبرا صحيحاً.

الأوبرا الكويتية ولوس أنجلوس الأميركية

وكشفت أحلام، لـ"تفاعلكم"، عن إحيائها لحفل بدار الأوبرا بالكويت يوم 6 من شهر إبريل المقبل، وأنها ستحيي حفلا آخر في لوس أنجلوس الأميركية يوم 21 من شهر يوليو المقبل.. منوهة، إلى أن أغنيتها "على كثر الوفي فيني"، حققت 2 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، خلال عشرة أيام فقط من طرحها.