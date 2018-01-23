ولي عهد أبوظبي يودع عاملا قضى أكثر من 40 عاما بالديوان

ودع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس القصر الأحد، العامل بانينكونهي محيي الدين، بعد أن قضى أكثر من 40 في الديوان.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن شكره وتقديره لمحيي الدين على جهوده وإخلاصه في عمله، والتي أثمرت عن سيرة طيبة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرة حياته وعودة سالمة إلى عائلته في ولاية كيرلا الهندية. كما حمله بنقل تحياته لأبنائه وأسرته في الهند، مؤكداً أن دولة #الإمارات ستبقى بلدهم الثاني التي ترحب بهم على الدوام.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اعتزاز الإمارات بالإخوة والأصدقاء، الذين ساهموا في مسيرة التنمية والبناء ونهضتها، قائلاً: "نكن لهم كل احترام وتقدير ومودة على ما قدموه ومازالوا من جهد وعمل دؤوب ومخلص".

محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محيي الدين بعد ان قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد ابوظبي .. كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H4Hy1IPN2L — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2018

من جانبه، أعرب محيي الدين عن سعادته البالغة بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال: "تخالجني مشاعر مختلطة من السرور بلقاء سموكم والحزن بمغادرة هذا البلد العزيز وأهله الطيبين، ولكنني سأعود إلى عائلتي محملاً بذكريات عزيزة عن الإمارات، وخاصة عن الزملاء تستحق أن تروى للآخرين"، معرباً عن اعتزازه بالعمل مع فريق عمل الديوان منذ عام 1978.

كذلك حضر الوداع محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي.