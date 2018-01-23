بعد 40 عاما من صديقها.. ميني ماوس نجمة على رصيف هوليوود

حصلت ميني ماوس على نجمة على رصيف الفن في #هوليوود بعد مضي 40 عاماً على حصول زميلها ميكي في الذكرى التسعين لأول عمل رسوم متحركة من إنتاج ديزني تظهر فيه.

وكان رئيس مجموعة "والت ديزني"، بوب إيغر، والمغنية كايتي بيري بين الحضور على جادة هوليوود بولفادر في لوس أنجلوس أمام مبنى سينما "إل كابيتان"، التي تملكها مجموعة الترفيه والإعلام.

وكان زميلها ميكي ماوس قد حصل على نجمة في تشرين الثاني/نوفمبر 1978. وقال إيغر، الذي وصف ميني بأنها "أيقونة"، إن "الوقت حان بعد 90 عاماً في عالم الترفيه أن تحصلي على نجمتك".

من جهتها، أشارت نجمة البوب كايتي بيري، التي ارتدت فستاناً أحمر بدوائر بيضاء صغيرة وقبعة متناسقة على غرار بطلة الرسوم المتحركة الشهيرة، إلى أن "اختيارها للملابس يجسد موضة ممتعة. لكن حتى اليوم لم ينجح أحد في وضع ربطة في الشعر أو أحمر شفاه كما تفعل. صدقوني فأنا أحاول!".

وتابعت: "إنها لموهبة استثنائية أن يحمل الشخص الفرح إلى هذا العدد من الأشخاص وهي تنجح في ذلك برفة رمش".