سعر قياسي لـ"أغلى لوحة سيارة" في الأردن

سجلت لوحة مركبة أردنية أغلى لوحة ثمناً، بعد أن بيعت بـ 450 ألف دينار أردني قبل إضافة ضريبة المبيعات، واشترى مستثمر عراقي لوحة مركبة أحادية 77-7 خلال مزاد علني أقيم الأربعاء لأرقام لوحات متميزة في إدارة ترخيص السواقين والمركبات في عمّان.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها مزاد علني على أرقام سيارات مميزة، وحقق رقم اللوحة أغلى ثمناً في الأردن، لا سيما بعد إضافة 16% ضريبة مبيعات ليتجاوز ثمنها الـ 520 ألف دينار أردني (733 ألف دولار).

وتراوحت قيمة الأرقام المبيعة في المزاد ما بين 8 آلاف دينار و450 ألف دينار، منها لوحة بيعت بـ 63 ألف دينار أردني، إضافة إلى أخرى بآلاف الدنانير.

وكانت إدارة الترخيص قد طرحت مجموعة من الأرقام الأكثر تميزاً للبيع بالمزاد العلني، وحددت الدائرة الحد الأدنى للمزاودة على الأرقام الأحادية بـ 30 ألف دينار، والثنائية بـ 20 ألفاً، والثلاثية 10 آلاف، والرباعية 6 آلاف دينار، والخماسية بـ 5 آلاف، يضاف إلى قيمة المزاودة الأخيرة ضريبة مبيعات بنسبة 16 في المئة.