طبيبة تتلقى أغرب طلب قضائي.. طرح أسئلة على ميّت

طلبت محكمة في جنوب البرتغال رسمياً من مستشفى القيام بتحليل نفسي لرجل توفي قبل سنتين بغية حل قضية #ميراث على ما أفاد المستشفى المعني.

وقالت آنا ماتوس بيريس مديرة قسم #الطب_النفسي في مركز بيجا الاستشفائي (جنوب) "كان الأمر مضحكاً جداً عندما تلقيت منتصف كانون الثاني/يناير هذا الطلب، لم يسبق لي أن رأيت شيئاً من هذا القبيل منذ بدأت عملي قبل 25 عاماً".

ويلجأ القضاة عادة إلى أقسام الطب النفسي في المستشفيات للقيام بتحاليل كهذه بسبب وجود ثلاثة مراكز تجري فحوصات كهذه في البلاد وترزح تحت الملفات الكثيرة.

وأمام هذا الطلب الغريب، ردت مديرة القسم بالقول إنها عاجزة عن إجراء الفحص.

وتكلف التحاليل النفسية في البرتغال 400 يورو.

وقالت الطبيبة النفسية ضاحكة "كان بإمكاني أن أدخل في اللعبة وأتوجه إلى قبر الرجل وأطرح بعض الأسئلة عليه وأرسل تقريري إلا أني أردت أن أجنب #وزارة_العدل هذه الكلفة".