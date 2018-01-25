استنساخ قردين في الصين لأول مرة.. ماذا عن البشر؟

صرّح #باحثون صينيون أنهم استطاعوا ولأول مرة في العالم استنساخ قردة بنفس الطريقة التي تم بها #استنساخ النعجة دوللي قبل نحو 22 عاما.

ونشرت مجلة "سيل" لأبحاث الخلية، الأربعاء، قول الباحثين إن قردين ولدا حيين وبقيا على قيد الحياة لمدة أسابيع.

ولجأ الباحثون تحت إشراف كيانغ سون من "معهد الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي" إلى آلية موسعة لطريقة دوللي، حيث أعدوا جدائل الحمض النووي بشكل يسمح بنقلها فيما بعد إلى البويضة. لكن التجارب التي أجراها الباحثون على نوايا خلايا قردة بالغة فشلت رغم ذلك.

وحقق الباحثون نجاحا مع نحو 100 جنين اعتمدت على المجموع الوراثي لأجنة حية لقردة، وتمخضت هذه #التجارب عن ولادة قردين بقي أحدهما على قيد الحياة لمدة 40 يوما والآخر لمدة 50 يوما.

من جهته، أفاد إيكهارد فولف من مركز أبحاث الجينات التابع لجامعة ميونيخ الألمانية أنه على الرغم من أن معدل النجاح ليس مذهلا، فإن النتائج تعد خطوة مهمة.

وجدد استنساخ القردين التساؤلات حول ما إذا كان استنساخ بشر ممكناً في الوقت القريب.

فيما نشرت التلغراف البريطانية عن كالوم ماكيلار من "المجلس الاسكوتلندي لأخلاقيات علم الإنسان" قوله إن "هناك مخاطر فعلية" من أن تجري عمليات استنساخ فقط لتحقيق رغبات القائمين عليها.

وأضاف عن الاستنساخ المحتمل للبشر: "لن يمكن استنساخ إنسان موجود أو تعويض شخص توفي فقط، لأن والديه يريدان نسخة منه. الأطفال يخلقون لأنفسهم بغض النظر عمن هم".