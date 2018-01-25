العربية.نت اليوم.. فايز المالكي باليمن ودجاج على "نووي"

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الخميس، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة هبة فارس ضمن برنامج صباح العربية.

البداية كانت من صفحة السعودية، ووصول الفنان السعودي فايز المالكي إلى مأرب اليمنية مع مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

وفي قضية الطفلة زينب، المتهم الرئيسي يعامل كإرهابي أمام محكمة باكستانية.

أما من صفحة علم، تطرقنا إلى أغرب الأسلحة ومنها استخدام الدلافين صديقة الإنسان، والدجاج لتدفئة الألغام النووية.

ومن صفحة ثقافة وفن سردنا قصة شارع المتنبي بالرياض ومطالبات لتحويله إلى جزيرة ثقافية.

وأخيراً حسام حبيب نفى صحة الأخبار عن زواجه بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.