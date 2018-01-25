قاضية وقعت "شهادة وفاته".. هذا مصير أكبر متحرش أميركي

المصدر: لانسنغ، ميشيغان (الولايات المتحدة) - فرانس برس

حُكم على الطبيب السابق لمنتخب الولايات المتحدة للجمباز، #لاري_نصار، بعقوبة سجن تراوح بين 40 و175 عاماً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على رياضيات ومريضات طوال عقود.

وقالت القاضية في ولاية #ميشيغان، روزماري اكيلينا، لنصار عند تلاوة الحكم: "أحكم عليك بالسجن 175 عاماً أي 2100 شهر. لقد وقعتُ للتو على وثيقة وفاتك".

واتهمت أكثر من 160 امرأة وفتاة نصار باعتداءات جنسية منهجية وحملت على السلطات الرياضية العليا لأنها فشلت في وقفه. ومن بين هؤلاء بطلات أولمبيات من أمثال #سيمون_بايلز، وآلي ريزمان، وغابي دوغلاس، وماكايلا ماروني.

وأضافت القاضية: "أنت لا تستحق أن تخرج من السجن بعد الآن" مشددة على أن الطبيب لا يزال يشكل خطرا.

وتابعت: "لم تفعل شيئا لتسيطر على هذه النزوات، وأينما حللت حل الدمار".