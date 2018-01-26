أطباق شعبية بدافوس.. رؤساء العالم يتذوقون أكلات سعودية

سيتذوق رؤساء العالم وكبار السياسيين والاقتصاديين المجتمعون في المنتدى الاقتصادي العالمي في #دافوس في جبال الألب السويسرية، الجمعة، أطباقاً سعودية و"أكلات" شهية أعدها 3 طباخون سعوديون.

وسيختبر مشاركو دافوس مذاق 6 أطباق شعبية سعودية، بدءاً من المقبلات مروراً بالأطباق الرئيسية وصولاً إلى الحلويات، وذلك خلال غذاء ثقافي تقيمه #مؤسسة_مسك، تحت عنوان "رحلة سعودية".

ويهدف هذا الغذاء إلى تعريف ضيوف العالم على المطبخ السعودي من خلال أطباق مختلفة من 5 مناطق سعودية.

ومن ضمن تلك الأطباق، مفلق وجريش وعدس قلابة، فتة باذنجان، ودبيازة (وهو نوع من الحلويات الحجازية).

وقد عمل 3 طهاة سعوديون، هم علي اليوسف، وضحى عبدالله وراكان الريفي على تلك "الرحلة السعودية"، لمدة أيام من أجل تقديم الأشهى.