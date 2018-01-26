بعد استقالتها.. بولا يعقوبيان تترشح للانتخابات في لبنان

بعد انتشار خبر استقالتها من تلفزيون المستقبل اللبناني قبل يومين، منهية بذلك حوالي 10 سنوات من برنامجها الحواري على القناة التابعة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وفي حين لا تزال وجهتها أو محطتها الإعلامية التالية غير معروفة، وسط العديد من الإشاعات التي تفيد بانتقالها إلى محطة لبنانية أخرى منافسة، يبدو أن بولا يعقوبيان، حسمت خياراتها السياسية المقبلة.

فقد كشفت الإعلامية اللبنانية أنها ستترشح للانتخابات النيابية المزمع عقدها في أيار المقبل.

إلا أنها على ما يبدو ستكون على لائحة منافسة للحريري وتياره (تيار المستقبل) في بيروت، إذ كشفت أنها ستترشح عن دائرة بيروت الأولى، وعلى لائحة المجتمع المدني، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".

كما كشفت يعقوبيان أن "هناك مشروعاً انتخابياً كبيراً يتم العمل عليه، وننتظر أن نطلع الناس عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو الخسارة".

وكانت يعقوبيان فاجأت متابعيها، الأربعاء، بإعلان استقالتها مباشرة على الهواء. ففي ختام حلقة interviews" أعلنت الإعلامية اللبنانية توقفها عن العمل في قناة "المستقبل"، وقالت: "مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامج "إنترفيوز" خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة".

كما شكرت العاملين معها في القناة والبرنامج، وودعتهم.

يذكر أن يعقوبيان كانت نالت قبل أيام وساماً رفيعاً من الملك البلجيكي (الوسام البلجيكي) تقديراً لجهودها في خدمة البيئة والإعلام، وتمكين المرأة ومساهماتها الإنسانية المتعددة.