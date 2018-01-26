هل يمكنك العثور على اليد الثالثة للنجمة أوبرا وينفري؟

كشفت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع المدونات القصيرة "تويتر"، خطأين فادحين في صورة غلاف مجلة " #فانيتي_فير" عن #هوليوود، حيث ظهرت النجمة الإعلامية، #أوبرا_وينفري، بثلاث أيدٍ، والممثلة والمنتجة وسيدة الأعمال الأميركية، #ريس_ويذرسبون، بثلاث سيقان.

ورصد مستخدمو تويتر بالأسهم يد أوبرا الثالثة وهي تلتف حول وسط ويذرسبون في خطأ فادح يعود لاستخدام برنامج "فوتوشوب" على نحو غير ملائم.

وباستخدام الأسهم الحمراء، وقوة الملاحظة الهائلة، فضح المغردون وجود ساق ثالثة لويذرسبون.

الخطأن الفادحان اللذان لم ينتبه إليهما الفنيون والمنتجون، أثارا عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل، وشاركت في التعليقات كل من وينفري وويذرسبون.

وضمت الصورة من النجوم كلا من روبرت دي نيرو وتوم هانكس ونيكول كيدمان، وظهروا جميعهم مثل الأناس الطبيعيين بساقين ويدين اثنتين.

وقالت ويذرسبون في تعليق ساخر لملاحقة موجة الضحك على الصورة: "حسنا، أعتقد أن الجميع يعرف الآن أن لدي 3 سيقان، وآمل أن تتقبلوني كما أنا. لن أعتذر لأحد إذا تعثرت خلال المشي".

وردت وينفري بتغريدة على ويذرسبورن: " أنا أقبل ساقك الجديدة، وأعلن أنك تقبلين يدي الثالثة".

أما مجلة "فانيتي فير" فردت على الخطأين بتغريدتين، حيث نفت في الأولى وجود ساق ثالثة لويذرسبون، وأكدت أنها بطانة الفستان. وقالت بلهجة ساخرة: كنا نود لو كان هذا السبق صحيحا: ويذرسبون بثلاث سيقان".

وتعهدت المجلة في التغريدة الثانية بتصحيح خطأ اليد الثالثة لوينفري، وغردت بكلمات ساخرة مؤداها: "كيف يمكن لأوبرا أن تقوم بكل هذا بيدين فقط".

وأكدت "فانتي فير" أنها صححت الخطأ الذي ظهر في الصورة المذكورة.