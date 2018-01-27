انظر لممرضة تعنف وتعذب عجوزاً ثمانينية.. والابنة مصدومة

حين يوظف الأبناء ممرضة أو أي شخص لرعاية أب أو أم أصيب بالمرض أو العجز أو حتى الخرف، لا يتوقعون إلا أن تشفق قلوب هؤلاء الموظفين على عجوز مسكين خانته قواه لإكمال ما تبقى من حياته دون رعاية أحد.

لكن هذا ما لم يحصل مع سيدة بريطانية تدعى جينا أوين في نورث هامبتنشاير في بريطالنيا، حيث اضطرت إلى مشاهدة ستايسي جورج البالغة من العمر 46 عاماً، تصفع والدتها العجوز، سابينا ماردسون البالغة حوالي الثمانين من عمرها.

وفي التفاصيل، أن جينا وبعد 10 دقائق فقط من تركيب كاميرات في منزلها، صعقت بالممرضة تصفع والدتها، وتشتمها قائلة لها: "رائحتك كريهة"، ومن ثم تعنفها، ساحبة عنها الغطاء، وسط ذهول السيدة العجوز.

ووسط هذا المشهد المقزز، لم تتمكن جينا إلا التدخل فوراً، ومصارحة الممرضة التي لم يبد عليها أي علامات ندم أو مفاجأة.

أما الصدمة الأكبر فهي أن تلك الممرضة كانت تعتني بالعجوز لأكثر من 14 شهراً، بحسب ما أوضحت جينا في تصريحات صحافية.