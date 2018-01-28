العربية.نت اليوم.. صور سعوديين قبل 45 عاما و"لغة الظاء"

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة هبة فارس ضمن برنامج صباح العربية.

البداية بموضوع عن اللغة العربية المعروفة بأنها #لغة_الضاد، لكن علماء اللغة الأوائل فضَّلوا حرفاً آخر على الضاد، وهو حرف الظاء.

ومن صفحة مصر، حيث زار أطول رجل وأقصر امرأة في العالم، القاهرة للترويج للسياحة المصرية.

ومن صفحة "علم" عرضنا طائرة بدون طيار تطير وتسبح في آن واحد، وانتقلنا إلى صفحة ثقافة وفن، وكتاب "شفرة حلمي" يكشف الصدفة التي صنعت نجومية أحمد حلمي.

والختام بموضوع من الأكثر قراءة في الموقع وهو عن سعوديين وثقوا ذكرياتهم بصورة قبل 45 عاماً وأعادوها الآن.