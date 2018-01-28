فيديو.. عارضة أزياء تتلقى رصاصة قاتلة في الرأس

رصد مقطع فيديو #جريمة_قتل دامية في غواتيمالا، البلد الغارق في دماء الجريمة، عندما قام قاتل بإطلاق النار من مسدسه على رأس عارضة أزياء من الخلف، فأرداها صريعة في لحظة.

وسجلت كاميرات المراقبة اللحظة التي كان القاتل الشاب الملثم يسرع مهرولا خلف ضحيته التي كانت تمشي على مهل على الرصيف، وفي اللحظة التي قررت فيها الضحية الالتفات إلى الخلف لتفحص موقع الأقدام المسرعة، أخرج مسدسه وصوب طلقة واحدة على رأسها، وأسرع هاربا تاركا ضحيته غارقة في الدماء، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووقعت #الجريمة بحق الضحية روزا أوتيليا راميريز (32 سنة)، في وضح النهار في مدينة غواتيمالا.

وكانت راميريرز، التي تعمل #عارضة_أزياء ونافست من قبل للحصول على لقب ملكة جمال غواتيمالا، قد أوصلت للتو طفلتها إلى المدرسة في الساعة السابعة صباحا من يوم ارتكاب الجريمة 19 يناير/كانون الثاني.

وترجح الشرطة أن يكون القاتل معروفا لدى ضحيته، ولذلك هاجمها من الخلف، مشيرة إلى أنها على الأغلب "جريمة عاطفية".

وتُعد #غواتيمالا من بين أكثر البلدان عنفا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن 4500 جريمة قتل في عام 2016 فقط. وتعاني البلاد من سهولة امتلاك السلاح، وانتشار العصابات، وفساد أجهزة الأمن.

وفي عام 2009، أفادت التقارير أن عدد المدنيين الذين قتلوا في غواتيمالا أكثر من عددهم في العراق الذي مزقته الحروب، كما أن 97% من جرائم القتل تمر دون عقاب.