منتزه جديد لمساعدة سكان دكا على "التحكم بالغضب"

بدأت بنغلادش، الأحد، إقامة" #منتزه_للتحكم_بالغضب" في العاصمة #دكا من شأنه مساعدة سكان المدينة البالغ عددهم 15 مليون نسمة على التكيف مع ضغوط الحياة اليومية.

ويشتكي السكان على الدوام من الازدحامات المرورية الخانقة التي تحبسهم داخل سياراتهم لفترات طويلة تصل إلى خمس ساعات يوميا، إضافة إلى الضجيج والغبار والفوضى الناجمة عن موسم الأمطار.

ويأمل رئيس بلدية الجزء الجنوبي من المدينة العملاقة سيد خوكون أن يسهم المنتزه الممتد على مساحة 15 هكتارا قرب المقار الحكومية الرئيسية في تخفيف الضغط النفسي للسكان.

ومن المتوقع أن يستغرق إنجاز هذا #المنتزه الذي يحمل اسم "غوسوا نيباروني" (التحكم بالغضب) ما بين 12 شهرا و14، وهو سيضم بحيرة ومطاعم وشاشات عملاقة كما ستعزف فيه موسيقى تساعد على الاسترخاء.

وتعود فكرة هذا المنتزه إلى تقليد بنغلاديشي قديم كانت فيه القرى تضم "كوخ غضب" قرب النهر يقصده السكان لتهدئة أعصابهم، وفق رئيس البلدية.

وقال خوكون لوكالة فرانس برس إن "مثل هذه الأفكار تبددت منذ زمن طويل. الحياة في المدن قد تتسبب بضغط نفسي شديد. سكان المدن قد يقعون بسهولة ضحية التوتر".

وأضاف "يمكنك أن تقصد هذا المنتزه للاسترخاء في حال تشاجرت مع زوجتك".

وتشهد دكا، وهي إحدى أسرع المدن الكبرى نموا في العالم، تقلصا كبيرا في المساحات الخضراء بفعل التمدد العمراني الواسع.

وبعدما كانت معروفة بشوارعها المليئة بالأشجار، أصبحت دكا إحدى أكثر مدن العالم تلوثا مع مستويات شبيهة بتلك المسجلة في نيودلهي.

وقد أثار منتزه التحكم بالغضب هذا انقساما في الآراء لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد للفكرة ومعارض لها باعتبارها هدرا للمال.