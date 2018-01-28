9 عادات تحطم مستقبلك الوظيفي.. تعرَّف عليها لتتجنبها

استعرض تقرير صحافي بريطاني 9 عادات قال إنها "العادات السيئة التي تؤدي الى تدمير المستقبل الوظيفي لأي شخص"، داعياً قراءه إلى الابتعاد عنها وتجنبها على الفور من أجل ضمان الوظيفة التي يعمل بها الشخص.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" في نسخته البريطانية فإنه "لا يوجد أي شخص كامل، ولا يوجد أية إدارة تتوقع كمال الموظفين لديها، لكن هذه العادات التسع يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جوهرية لصاحبها في العمل".

أما العادات التسع السيئة للأشخاص غير الناجحين والتي يتوجب على أي موظف التخلص منها على الفور حفاظاً على عمله ومستقبله، فهي كما يلي:

1) اللامبالاة الدائمة.. حيث ربما تمر بعض الأحداث التي لا يبالي بها الشخص خلال عمله، لكن اللامبالاة المتكررة لا يمكن أن تكون مقبولة من قبل أية إدارة أو صاحب عمل.

2) حمل الأحقاد والضغائن.. من الطبيعي أن يواجهك أشخاص تحبهم وآخرون لا يروقون لك، لكن الأمر غير الطبيعي هو حمل الأحقاد لمدد طويلة تجاه من لا تحبهم في عملك.

3) التقليد الأعمى.. يمكن أن تكون هذه العادة جيدة من أجل تمرير مرحلة الدراسة، لكنها ليست كذلك في العمل، فعليك التوقف فوراً عن التقليد الأعمى للآخرين، لأنك أصبحت بالغاً وعاملاً.

4) التبذير أو الإنفاق الزائد.. إذا كانت أموالك دائماً تنفد من جيبك، فهذا يعني أنك ربما تواجه مشاكل مالية على المدى الطويل، وعليك أن توفر بعض المال من أجل مستقبلك.

5) المماطلة.. وهذه الصفة في عملك تجعلك تخسر الوقت والمال واحترام الآخرين لك.

6) الكذب.. حافظ على الصدق دوماً في عملك، لكن الكذب يجر الكذب وهذا الطريق يؤدي دوما إلى الفشل.

7) حرق الجسور.. ربما يواجهك خلال عملك أشخاص تضطر لحرق الجسور بينك وبينهم، لكن تذكر أن هذا يجب أن يكون استثناء وليس قاعدة حتى لا تخسر كل من حولك من زملاء العمل.

8) عدم الاكتراث بنفسك.. تذكر دوماً إن تحقيق كل النجاحات في العالم لا يغنيك عن النجاح في الاعتناء بنفسك وصحتك، وهذا يستدعي مراعاة الوضع الصحي لك وتناول الطعام الصحي من أجل البقاء بصحة جيدة وبالتالي القيام بعملك على أكمل وجه.

9) لغة الجسد السيئة.. إن لغة الجسد تمثل عنصراً مهماً في بناء كيف ينظر اليك الناس، وهي غالباً أكثر أهمية من الكلام الذي نقوله بألسنتنا، فتجنب أن تكون لغة جسدك سيئة أو غير ملائمة.