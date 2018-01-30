إقليم يفرض الحجاب على مضيفات الطيران المسلمات

دعا إقليم #آتشيه الإندونيسي، الثلاثاء، شركات الطيران في هذا البلد إلى إلزام مضيفات الطيران المسلمات بوضع #الحجاب.

ويتفرّد هذا الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في أقصى شمال جزيرة #سومطرة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وفرضت سلطاته على النساء وضع الحجاب، وألزمت غير المسلمات بستر الذراعين والساقين مع إمكانية إبقاء الشعر مكشوفا.

وبعدما لاحظت سلطات الإقليم أن بعض #مضيفات الجو لا يرتدين الحجاب بشكل منتظم أثناء الهبوط في آتشيه، أصدرت تعليماتها الجديدة بهذا الشأن، بحسب ما ذكر ماوردي علي، المسؤول المحلي.

وقال المسؤول: "آمل أن تحترم شركات الطيران خصوصية آتشيه حيث تطبق الشريعة الإسلامية". وحذّر من أن خرق هذه التعليمات، يفرض اتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى حدّ التوقيف في حال تكرر المخالفة.

وبدأ الإقليم بتطبيق #الشريعة بعدما حصل على الاستقلال الذاتي في العام 2001 إثر عقود من التمرد الانفصالي. وهو يتفرّد في ذلك عن سائر مناطق إندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان.