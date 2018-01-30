العربية.نت اليوم..صورة قاتل الأردنية وقصة مسجد بالأحساء

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الثلاثاء، مجموعة من المواضيع المنوعة من تقديم الزميلة، هبة فارس، ضمن برنامج صباح العربية.

البداية من صورة المشتبه به في قتل الأردنية الأصل، سارة زغول، التي شغلت قصيتها الإعلام العربي والعالمي.

وتطرقنا إلى الهجوم الدبلوماسي الإيراني على أرملة الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين.

ومن صفحة مصر عرضنا قصة العثور على حفرية ديناصور بحجم حافلة مدرسية في واحة بصحراء مصر الغربية.

ومن السعودية، عرضنا صور مسجد "جواثا" التاريخي في الأحساء وترميمه، بعد أن طمسته الرمال.

وفي الختام، من صفحة الصحة، وموقع إلكتروني يساعدك على علاج الآلام عبر الرسم والشعر.