روسيا.. باعت مولودها لشراء تذكرة سفر

حكمت محكمة في سان بطرسبورغ، الاثنين، بالسجن أربعة أعوام على امرأة من أوزبكستان باعت طفلها حديث الولادة في مقابل مئتي دولار أميركي تقريبا، لتشتري تذكرة سفر.

وهذه المرأة البالغة من العمر 28 عاما اتفقت على هذه الصفقة مع زوجين يتحدران أيضا من أوزبكستان في صيف العام 2016، بحسب المحققين.

وعندما أنجبت مولودها في تشرين الأول/أكتوبر 2016، باعته في مقابل 11500 روبل، وأنفقت هذا المبلغ على تذكرة سفر إلى آسيا الوسطى، بحسب ما أفاد الناطق باسم محكمة فرونزنسكي في سان بطرسبورغ (شمال غربي روسيا).

أما الزوجان اللذان اشتريا الرضيع، فقد حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات، بحسب المصدر عينه.

ويعمل في روسيا آلاف المواطنين المتحدرين من أوزبكستان، هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.