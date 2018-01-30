فضيحة ألمانية.. إطلاق غازات سامة على البشر

رفضت الحكومة الألمانية اختبارات انبعاثات #عوادم السيارات على البشر والقردة قائلة إنها غير مبررة.

وندد وزير النقل الألماني، كريستيان شميدت، الاثنين، باختبارات انبعاثات دخان الديزل على القردة والبشر. وقال للصحافيين في برلين: "أندد بتجارب الانبعاثات على البشر والقردة التي بدأت، وفقا للمعلومات المتاحة عن صناعة السيارات".

وذكرت صحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" الألمانية اليومية في مطلع الأسبوع أن منظمة بحثية تمولها شركات ألمانية لإنتاج السيارات رعت تجارب علمية تختبر تأثير ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز ينبعث مع عوادم السيارات، على البشر.

وأدانت شركات بي.إم.دبليو و #دايملر و #فولكسفاغن كل منها على حدة التجارب على الانبعاثات السامة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، الاثنين، أن أعضاء المجلس الإشرافي لشركة فولكسفاغن لتصنيع السيارات دعوا إلى فتح تحقيق بشأن إجراء تجارب علمية بتعريض #البشر و #القردة لعوادم #الديزل السامة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، الجمعة، بأن شركات ألمانية لصناعة السيارات استخدمت مجموعة البحوث الأوروبية المعنية بالبيئة والصحة في قطاع النقل (إي.يو.جي.تي) لإجراء دراسة للدفاع عن استخدام الديزل، وذلك بعد ظهور نتائج تشير إلى أن أبخرة عوادم الديزل تسبب الإصابة بالسرطان.

وأدانت شركات فولكسفاغن ودايملر وبي.إم.دبليو الألمانية، الأحد، الدراسة التي أجريت عام 2014.

ونقلت صحيفة (دي فيلت) عن برند أوسترلو رئيس مجلس الأعمال في الشركة وعضو المجلس الإشرافي دعوته إلى تحقيق مفصل في الأمر.

وقال أوسترلوه إن طلب إجراء دراسة تشمل تجارب على حيوانات أمر غير أخلاقي ولا يتماشى مع السلوك القويم. وأضاف: "لو كان المسؤولون في ذلك الوقت لا يزالون في مجلس الإدارة، فلا بد من اتخاذ إجراء إداري معهم".