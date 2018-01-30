مأساة تونسي.. انتحر بعد قتل طليقته وأولاده الثلاثة

أقدم رجل #تونسي الأصل في التاسعة والثلاثين من العمر على الانتحار على الأرجح بعد أن قتل زوجته السابقة وأولادهما الثلاثة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بلجيكية، الاثنين.

وعُثر على جثة الوالد، صباح الاثنين ،عند أسفل مبنى في منطقة #مولنبيك في #بروكسل حيث تم استدعاء عناصر الإسعاف قرابة الساعة 5:30 صباحا بسبب حريق اندلع في سيارة مركونة تحت العمارة. وقد رمى الرجل نفسه من الطابق العشرين على ما يبدو.

وقصدت الشرطة منزل زوجته التي طلّقها منذ فترة قصيرة لإبلاغها بالحادثة، ووجدتها جثة هامدة إلى جانب جثث الأطفال الذين كانوا في السادسة والثامنة والعاشرة من العمر.

ويرجّح المحققون فرضية أن يكون الرجل قد انتحر بعد أن قتل طليقته وأولادهما، وتسعى الشرطة راهنا إلى التأكّد من صحّة هذه النظرية.