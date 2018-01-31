صور خلابة.. العالم يشهد "القمر الأزرق الدموي"

شهد كثيرون‭ ‬في مناطق تقع غرب أميركا الشمالية نوعاً نادراً من خسوف القمر يطلق عليه "القمر الأزرق الدموي العملاق" ليل الأربعاء الخميس، فيما شهد المئات الظاهرة من فوق قمة جبل في لوس أنجلوس.

ومثلما هو الحال في كل خسوف كلي للقمر ألقت الأرض بظلال حمراء مظلمة على وجه القمر ومن هنا جاءت تسمية "القمر الدموي" لكن عاملين آخرين اجتمعا لتحويل هذه الظاهرة تحديدا إلى حدث استثنائي.

فالخسوف الكلي وقع خلال حدث نادر هو اكتمال القمر مرتين في شهر واحد والتي تعرف عادة باسم "القمر الأزرق" وخلال نقطة في مدار القمر وصل فيها إلى أقرب موقع له من الأرض ومن ثم بدا أكبر وأكثر إشراقا في السماء من الطبيعي فيما يعرف باسم ظاهرة "القمر العملاق".

وظهر سطح القمر باللون الأحمر نتيجة لمرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، فيما وقع القمر على ظل كوكب الأرض. ولم تختف صورة القمر كليا خلال الخسوف.

Thanks for joining us for the #SuperBlueBloodMoon! The next appearance of this trio in the U.S. — a total lunar eclipse, a “supermoon” and a “blue moon” — will be Jan. 31, 2037. Mark your calendars and join us again! Discover more about the Moon: https://t.co/Lcao0f89pJ pic.twitter.com/dB1hQE37Iw — NASA (@NASA) January 31, 2018

ووفقا لمؤسسة "أكيو ويذر" للأرصاد الجوية فإن آخر مرة اجتمعت فيها هذه الظواهر الثلاث كانت في عام 1866.

وفي لوس أنجلوس قال مسؤولون في مرصد "جريفيث" إن الآلاف توجهوا إلى المرصد الواقع على جبل هوليوود، حيث نصبت مجاهر إضافية لهم لمشاهدة الحدث.

وفي العاصمة الصينية بكين احتشد المئات في القبة السماوية عند الغسق لمشاهدة الظاهرة التي لم يشهدها الصينيون منذ أكثر من 150 عاماً.

وفي غرب أميركا الشمالية بدأ الخسوف الساعة 3:48 فجرا بتوقيت منطقة المحيط الهادي (1148 بتوقيت غرينتش) وفقاً لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا). ولم تشاهد تلك الظاهرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة لأن القمر غرب قبل الخسوف.