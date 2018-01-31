بالصور.. طائرة تحط فوق منزل في كاليفورنيا و"تحصد" 3

في حادث مأساوي، شهدته منطقة نيوبروت بيتش جنوب كاليفورنيا، الثلاثاء، سقطت طائرة هليكوبتر فوق منزل، محطمة أجزاءه، وحاصدت أرواح 3 أشخاص.

وفي هذا السياق، أوضح مطار جون وايني على تويتر أن الهليكوبتر كانت تقل 4 أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من

المطار.

في حين، أعلنت شرطة نيوبورت أن أشخاصاً قتلوا في الحادث الذي وقع بعد الظهر. ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعا من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصاً تصادف وجوده على الأرض.

إلى ذلك، قالت الشرطة إن الحادث شمل خمسة أشخاص إجمالا، بينهم أربعة كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.