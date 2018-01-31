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بالصور.. أنجلينا جولي تتألق في قصر الإليزيه

المصدر: باريس - فرانس برس
انجلينا جولي
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استقبلت السيدة الفرنسية الأولى، بريجيت ماكرون، في قصر الإليزيه، الممثلة الأميركية، #أنجلينا_جولي، عقب زيارتها لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على ما أوضح قصر الإليزيه.

واستمر اللقاء بين بريجيت ماكرون وأنجلينا جولي، عصر الثلاثاء، لأكثر من ساعة. وتمحور حول قضايا التربية و #العنف الذي يطال المرأة، على ما أوضح المصدر نفسه.

سيدة فرنسا الأولى وجولي في الإليزيه سيدة فرنسا الأولى وجولي في الإليزيه

ومنذ وصولهما إلى الإليزيه، استقبل الزوجان ماكرون عدة نجوم يدافعون عن قضايا معينة مثل بونو مغني فرقة "يوتو" الإيرلندية المهتمة بمكافحة الفقر، وريهانا، التي تبدي ميلا لقضايا التربية والتعليم.

وكانت أنجلينا جولي، الموجودة في باريس في إطار حملة إعلانية، زارت الأحد الماضي مخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال #الأردن.

وقالت الممثلة: "نحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على التحرك لتسوية الأزمة في #سوريا وبناء السلام فيها".

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