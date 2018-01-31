شاهد.. رقصة بائع فول تحوله لنجم في تونس

تحول بائع فول تونسي إلى نجم هذه الأيام، بعدما شاهده مئات الآلاف من الأشخاص في مقطع فيديو تداوله النشطاء بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يرقص ويغني بسعادة كبيرة، أثناء ممارسته عمله اليومي البسيط.

وأظهر مقطع الفيديو، البائع وهو يرقص على أنغام موسيقى شعبية تونسية، ويغني فرحا بجوار عربة الفول الصغيرة، مصدر رزقه، وسط مدينة نفزة بمحافظة باجة شمال تونس، وذلك في محاولة منه لجذب الزبائن.

وحصد بائع الفول الإعجاب والثناء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت المدونة بشرى إدريسي قائلة "كم أحب هؤلاء الذين يصرون على مجابهة ظروف العيش الصعبة والقاسية بابتساماتهم.. هؤلاء الذين ينثرون البهجة والفرح أينما حلّوا".

بينما اعتبر الناشط فريد النوري أن هذا المشهد دليل على أن "السعادة ليست المال ولا ترتبط بالفقر والغنى، بل يمكن أن تصنع بأبسط الأشياء، كما أنّ الوصول إلى القناعة أمر رائع".