لأول مرة عالمياً.. الإمارات تبني مستشفى في الفضاء

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، عن إطلاق مشاريع تعتبر الأولى على مستوى العالم بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثل النواة لمستشفى الإمارات الفضائي لتقديم العلاج لرائد الفضاء باستخدام تكنولوجيا النانو. وتقديم حلول علاجية للأمراض المزمنة ومواكبة أحدث تطورات الطب الشخصي لتمكين المرضى من إدارة خدماتهم العلاجية بصورة ذاتية، والتطبيب عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن المشروع محاكاة لعيادة الإمارات الفضائية في كوكب المريخ لمعالجة الرواد الإماراتيين عن بعد بتقنية النانو والهدف من عرضه إلهام الأجيال الإماراتية للتفكير بإيجابية والتطلع نحو المستقبل الإيجابي مواكبة لمشروع دولة الإمارات في مسبار الأمل.

ومن المقرر اختبار المستشفى الفضائي قبل إطلاقه إلى الفضاء بالتوازي مع بداية مهمة دولة الإمارات العربية لاستكشاف سطح المريخ المقررة في عام 2020.