نهاية 2018.. جميع عناصر شرطة نيويورك سيزودون بكاميرات

سيصبح جميع عناصر شرطة نيويورك مزودين خلال دورياتهم بكاميرات موضوعة على الجسم بحلول نهاية العام، في خطوة ترمي إلى تعزيز الثقة في هذه المؤسسة بمواجهة الحذر المتزايد من السكان، على ما أعلنت السلطات في المدينة الأميركية الأكثر تعداداً بالسكان.

وكانت شرطة نيويورك أطلقت برنامجا تجريبيا في هذا الإطار في 2014 بعد التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة اريك غارنر وهو رب عائلة قضى خنقا على يد الشرطة.

كذلك شهدت مدن أميركية عدة خلال السنوات الأخيرة توترا بفعل انتهاكات لعناصر من الشرطة كان السود أكثر ضحاياها.

ونشرت حوالي 2500 كاميرا في إطار هذا البرنامج التجريبي.

وقد حذت نيويورك حذو مدن أميركية أخرى إذ قررت الإسراع في إكمال نشر هذه الكاميرات بهدف تجهيز جميع عناصر دوريات الشرطة في المدينة البالغ عددهم 18 ألفاً بكاميرات، بمن في ذلك أولئك المنتشرين في محطات القطارات والمترو بحلول نهاية 2018.

وأكد رئيس البلدية الديموقراطي بيل دي بلازيو خلال مؤتمر صحافي أن الكاميرات الموضوعة على الجسم تساعد في تعزيز الثقة من خلال التركيز على الشفافية.

وقال قائد الشرطة جيمس اونيل من ناحيته إن "الإيجابيات تتخطى بكثير السلبيات"، مشيرا الى أن الكاميرات "لها قدرة مذهلة في تهدئة الأوضاع".

وتبلغ كلفة هذه الخطوة حوالي 28 مليون دولار وقد أدرجت في ميزانية البلدية للسنتين المقبلتين.

لكن تبقى معرفة ظروف نشر هذه التسجيلات للعموم.

وتؤكد شرطة نيويورك على اعتماد الشفافية، ضاربة مثل عمليات إطلاق النار الخمس الأخيرة بمشاركة شرطيين إذ سجلت أربع منها عبر كاميرات موضوعة على الجسم ونشرت ثلاثة تسجيلات منها للعموم فيما سينشر الرابع قريبا وفق مسؤولة في الشرطة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل التراجع الكبير في معدلات الجريمة في نيويورك مع تسجيل أدنى عدد لجرائم القتل منذ 1951 (أقل من 300) وفق السلطات.