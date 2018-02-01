رحلات سياحية إلى الفضاء الطلق وهذا سعر التذكرة!

أعلن مسؤول في قطاع #الفضاء الروسي، الخميس، أن بلاده ستعرض على السياح في السنوات القليلة المقبلة إمكانية الذهاب في #رحلات_فضائية والخروج إلى الفضاء الطلق، على أمل أن يكون ثمن التذكرة الواحدة أقل من مئة مليون دولار.

وفي حديث لصحيفة "كوموسومولسكايا برافدا"، قال فلاديمير سولنتسيف، مدير مجموعة "إنرجيا" الروسية التي تصمم #المركبات_الفضائية "نناقش إمكانية تنفيذ رحلات للسياح إلى الفضاء".

وأضاف "هناك بعض الناس مستعدون لدفع مبالغ تصل إلى مئة مليون دولار مقابل ذلك".

وتعمل شركة "إنرجيا"، التي تصمم صواريخ "سويوز" ومركبات الشحن الفضائي "بروغرس" على تصميم مركبات "نيم - 2" المخصصة لنقل السياح وإتاحة الفرصة لهم بالخروج منها إلى الفضاء الطلق.

وبحسب مدير المجموعة، يمكن للمركبة المزوّدة بحجرات مريحة ومراحيض وإنترنت، أن تستقبل خمسة سياح إلى ستة، وستمتد الرحلة الواحدة على عشرة أيام يتخللها خروج للمشاركين فيها من المركبة إلى الفضاء الطلق.

وما زالت السياحة الفضائية حتى الآن حكرا على الشركات الغربية، مثل "فيرجن غالاكتيك" التي كشفت في العام 2016 عن طائرتها "سبايس شيب تو" التي يمكن أن تحمل المسافرين إلى الفضاء دون مدار الأرض، وهي تقول إنها تلقت 650 طلبا للمشاركة في هذه الرحلات المستقبلية.