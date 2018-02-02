شاهد.. إنقاذ كنغر صغير هرب من كلب فغرق بالماء

أنقذت عبارة مساء الخميس كنغرا صغيرا من نوع "ولب" في مرفأ #سيدني قد يكون نزل إلى المياه هرباً من أحد الكلاب.

وقد علّقت رحلات العبارات المؤدية إلى حي مانلي الشهير بشواطئه لفترة وجيزة بعدما رصد ركاب إحدى هذه العبارات الحيوان الصغير فأنقذوه بواسطة حبل.

وقد أصيب #الحيوان، الذي نادراً ما يسبح، بخدوش في إحدى قوائمه، وأعيد لاحقاً إطلاقه في الطبيعة مجدداً.

وقدّرت جودي لويس، وهي متطوعة في حديقة "سيدني وايلدلايف" للحيوانات، في حديث مع وكالة "فرانس برس" أن يكون #الكنغر قد أمضى حوالي 30 دقيقة في المياه.

وأكد شهود أن كلباً ضالاً كان يطارد الحيوان قبل ذلك.