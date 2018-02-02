طفلة تسدد لصديقتها 19 طعنة.. إرضاءً لشخصية خيالية

أصدر القضاء الأميركي أمس الخميس حكماً بسجن الفتاة، مورغن غايزر، في مشفى للأمراض النفسية 40 عاماً، لإدانتها بطعن صديقة لها في العام 2014 لإرضاء "كائن شرير" بطل #قصص_خيالية منشورة على الإنترنت.

وكانت مورغن وفتاة أخرى اسمها أنيسا وير في الـ12 من عمريهما حين أقدمتا في العام 2014 على تسديد 19 طعنة لصديقتهما بايتن لوتنر في غابة في ولاية ويسكنسن.

وقد تركتاها في الغابة مضرّجة بدمائها ظنّا منهما أنها فارقت الحياة، إلى أن عثر عليها سائق دراجة هوائية فأبلغ أجهزة الطوارئ.

وكانت مورغن وأنيسا البالغتان من العمر اليوم 15 عاما ترتادان موقعاً على الإنترنت يجمع #القصص_المرعبة، وهما طعنتا الفتاة لإرضاء شخصية خيالية هو "سلندرمان" خاطف الأطفال، خوفاً من أن يؤذي عائلتيهما إن لم تفعلا ذلك.

وقالت مورغن في المحكمة: "أنا آسفة، لم أكن أرغب في حدوث ذلك، آمل أن تكون (الضحية) بخير الآن".

وسبق أن حكم القضاء في كانون الأول/ديسمبر على أنيسا بسجنها في مستشفى للأمراض النفسية لمدة 25 عاماً.