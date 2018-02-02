فيديو لـFBI للحظة خطف فتاة والاعتداء عليها في شيكاغو

أطلق #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي_الأميركي، مقطع فيديو لواقعة خطف فتاة في مدينة #شيكاغو، كبرى مدن #ولاية_الينوي، بالتزامن مع توجيه التهمة للخاطف وتحديد موعد لمثوله أمام المحكمة.

وفي المقطع يظهر الخاطف أمام سيارته ذات الدفع الرباعي الحمراء، وهو ينتظر مرور الضحية التي تأتي سيراً من الاتجاه المعاكس، نقلاً عن صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

وغطى مكتب #التحقيقات_الفيدرالي وجه الفتاة وهيئتها في المقطع حفاظا على خصوصيتها.

وفور مرور الضحية أمام الخاطف، هاجمها وشل حركتها مستخدماً على ما يبدو قطعة من القماش ودفعها إلى داخل سيارته، وانطلق بها.

وذكر مكتب التحقيقات أن الواقعة حدثت يوم 20 ديسمبر، رغم أن التاريخ البادي على المقطع هو 21 ديسمبر، مشيراً إلى أن الخاطف اندفع بالضحية إلى شارع داخلي قريب، ثم شرع في الاعتداء عليها جنسيا.

وفي وقت لاحق، استطاعت الفتاة بعد أن تمالكت نفسها الهرب من خاطفها، بريان بروثو، 38 عاما، الذي اعتقل يوم 27 ديسمبر، ووجهت إليه الأسبوع الماضي تهمة الاختطاف، وسيمثل للمحاكمة الشهر القادم.

وحال إدانة بروثو، من المرجح أن يتلقى حكما بالسجن لمدة 20 عاما.