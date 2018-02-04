اتهام اغتصاب يطال والد جيجي وبيلا حديد

يواجه محمد حديد والد عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي وبيلا حديد، اتهامات اغتصاب، وجهتها ضده عارضة الأزياء "ميراندا في".

وقالت "في" إن محمد حديد، قد اغتصبها أثناء موعد بينهما، وأضافت أنه أنكر ذلك وقدم ضدها دعوى تشهير.

وانتشر الخبر حين علقت ميراندا من حسابها في موقع التواصل الاجتماعي #انستغرام على صورة نشرتها العارضة الأميركية كيت إبتون على #تويتر، شرحت إبتون في منشورها "سوء السلوك الجنسي لبول مارسيانو"، وهو المؤسس المساعد لإحدى العلامات التجارية.

وكتبت ميراندا، البالغة من العمر 23 عاما على المنشور: "حان الوقت لفضح من هم مثل مارسيانو ومحمد حديد". بحسب ما نشره موقع "ديلي بيست"، الأميركي.

وكشفت العارضة أن "حديد" قد دعاها إلى شقته، وأكدت أنها كانت تظنه في البداية اجتماع عمل، لكنها وجدت مشروبات كحولية مجهزة داخل شقته.

وأشارت "في" إلى أن حديد قد اغتصبها ثم أجبرها على توقيع ورقة، تلزمها بعدم التحدث في الأمر، وهددها بأنها ستختفي إذا أفصحت بكلمة واحدة.

وقالت العارضة إنها لم تعد تشعر بالخوف، وكتبت على الإنترنت "حان الوقت، لماذا علينا أن نصمت فقط لأنهم يمتلكون القوة؟!".