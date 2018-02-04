"عنوان فاضح" لديوان شعر بمعرض القاهرة للكتاب

"شلح هدومك يا زمن" عنوان غريب لما يسمى "ديوان شعر" عرض في #معرض_القاهرة الدولي للكتاب، وأثار سخطا كبيرا وغضبا تواصليا في مصر.

الديوان لـ"شاعرة مغمورة" تدعى ماجدة جبر، ولاقى سخرية واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بالخادش والمنافي للذوق العام، مطالبين بسحبه ومنع تداوله في معرض الكتاب.

الشاعرة ماجدة جبر صاحبة الديوان رفضت الحديث عن الهجوم الذي شنه الكثيرون ضد ديوانها، معبرة عن حزنها فقط من الضجة المثارة حوله، لكن شقيقتها ضحى تحدثت لـ"العربية.نت"، وذكرت أن إطلاق اسم "شلح هدومك يا زمن" على الديوان يعطي القارئ صورة غير نمطية ويجعله يستخدم عقله، إضافة إلى كونه اسما جديدا وليس تقليديا.

وقالت إن الاسم ليس خادشا كما يتصور البعض، بل إن كلمة" شلح" عربية فصيحة، وتعني عدة معانٍ، مثل خلع ملابسه، وشلح ثيابه أي نزعها، وشلح بمعنى خرج من الرهبنة، مضيفة أن الديوان عبارة عن قصائد شعرية ساخرة، وكلماته ليس بها ما يخدش الحياء والذوق العام.

وأضافت "دائما ما نقف عند الألفاظ دون الالتفات إلى عمق المعاني، فالعنوان يعبر عن التعري عن القيم والمثل العليا، وقصائده معبرة عن هذا الواقع، مشيرة إلى أن المعاجم العربية مليئة بالألفاظ التي يعتقد البعض أنها مسيئة أو خادشة لكنها ليست كذلك، وأستطيع أن أحيلكم لكتاب "العقد الفريد" لابن عبد ربه الأندلسي، ففيه ما قد يراه البعض خادشا ولكنه بليغ وفصيح".

وعن سبب ارتداء شقيقتها لزي فرعوني أثناء حفل توقيع الكتاب، قالت ضحى إن السبب يرجع لكون الديوان صادرا من دار كليوباترا للنشر، فارتدت الزي الفرعوني لتصبح شبيهة بكليوباترا وتقدم دعاية غير تقليدية للدار.

وقالت إن الضجة المثارة حول الديوان لا مبرر لها، وانتقاد البعض له نابع من الهجوم على العنوان قبل أن يتم قراءة المحتوى والمضمون، وهذا ما كانت تقصده شقيقتي من عنوانها، وهو أن علينا البحث عن المضمون والعمق دون المظهر الخارجي الذي تعرى وتشلح وكشف عن جوهر ومضمون زمننا.

وقرأت "العربية.نت" بعض ما جاء في "الديوان"، فاكتشفنا أنه لا علاقة له أصلا بالشعر والأدب.