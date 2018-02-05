أول ابتسامة لـ"وريث" سامسونغ بعد خروجه من السجن

بابتسامة "خاطفة" التقطتها عدسات بعض المصورين الذين تجمعوا الاثنين ليروا خروج وريث "إمبراطورية" سامسونغ جاي واي.لي ، يخرج من السجن، بعد أشهر أمضاها محبوساً تنفيذاً لحكم في قضية تتعلق بالفساد.

إلا أن الإفراج أتى مفاجئاً، لا سيما أنه قد حكم عليه في أغسطس الماضي بالسجن 5 سنوات.

وفي التفاصيل، اتخذت لجنة من القضاة قرارا مفاجئاً بتعليق الحكم بسجنه مما أصاب مؤسستي السياسة والأعمال في البلاد بالصدمة.

وصدر الحكم قبل أيام من استضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وأثار نقاشات عامة ساخنة بشأن الفساد المستشري في قضية أدت إلى الإطاحة بالرئيسة باك جون-هاي العام الماضي ولطخت سمعة أعضاء بارزين في عائلات تدير شركات كبرى.

وحكمت محكمة سول العليا على لي بالسجن عامين ونصف العام لإدانته باتهامات من بينها الرشوة والاختلاس أي أنها خفضت الحكم الصادر ضده إلى النصف، لكنها علقت تنفيذ الحكم لمدة أربع سنوات مما يعني أنه لن يبقى في الحبس.

واحتجز لي (49 عاما)، وريث إحدى أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في العالم، منذ فبراير 2017.

صوت مرتعش واعتذار

ولدى خروجه من مركز للاعتقال في سول عاد إليه لاستعادة متعلقاته الشخصية بعد الحكم، اعتذر لي لأنه لم يظهر "الجانب الأفضل من شخصيته".

وقال للصحافيين بصوت مرتعش في بعض الأحيان "لقد كان العام المنصرم وقتا ثمينا بالفعل قضيته في تأمل الذات".

تبرير قضائي

يذكر أن لي كان اتهم بقضية فساد ودفع رشاوى، إلا أن قالت محكمة الاستئناف قالت إن لي لم يسع للحصول على أي مساعدة من باك وإن الرشوة التي دفعت كانت 3.6 مليار وون فقط (3.31 مليون دولار) وليس 7.2 مليار وون كما قالت المحكمة الأدنى درجة التي حكمت عليه بالسجن خمس سنوات.

في حين وصف كبير القضاة في اللجنة تشيونغ هيونغ-سيك طبيعة تورط لي في دعم سامسونغ لصديقة للرئيسة السابقة بأنه "إذعان سلبي للسلطة السياسية". وقال "هددت بارك مسؤولي شركة سامسونغ للإلكترونيات... فقدم المتهم رشوة... لكن لم يكن بوسعه الرفض".

ولم يعلق ممثلو الادعاء على الأمر لكن محامي لي قال إن فريق الدفاع سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا لإسقاط الإدانات كلياً.

يذكر أن "لي"، البالغ من العمر 49 عاماً والوريث لأحد أكبر الإمبراطوريات في العالم، احتُجز منذ فبراير الماضي.

وقد تم عزل الرئيسة، بارك جيون هاي، رئيسة البلاد في مارس بعد أن وجه إليها الاتهام في قضية أدت للتدقيق في طبيعة العلاقات بين شيبول كوريا الجنوبية وقادتها السياسيين، كما دانت المحكمة "لي" بتقديم رشوة إلى باك للمساعدة في تعزيز سيطرته على شركة سامسونغ للإلكترونيات، فضلا عن الاختلاس وغيرها من التهم.