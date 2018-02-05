بالفيديو.. توأم زينة يحتفلان بعيد ميلادها

رسائل مباركة عدة تلقتها الفنانة زينة من زملائها بالوسط الفني في عيد ميلادها، إلا أن المميز كان تلك التهنئة التي تلقتها من توأمها زين الدين وعز الدين أحمد عز.

حيث نشرت زينة عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لاحتفال توأمها بعيد ميلادها، وذلك إلى جوار عدد من المقاطع الخاصة بزملائها وهم يوجهون لها التهنئة.

ورغم حرص زينة على إخفاء وجه توأمها عن الجمهور طيلة السنوات الأربع الماضية منذ انطلاق أزمته الشهيرة مع والدهما الفنان أحمد عز، إلا أن الجمهور استمع للمرة الأولى إلى صوت التوأم، وهما يغنيان لوالدتهما من أجل هذه المناسبة.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة "أحلى سنة هلوه من بق ولادي.. جابولي تورته وطفولي شمعة ونوروا حياتي وقلبي وأحلى عيد ميلاد مع أحلى ولاد في الكون".