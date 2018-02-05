بعد شائعات حملها.. كايلي جينر ترزق بطفلة و"تعتذر"

أعلنت كايلي جينر، نجمة تلفزيون الواقع الأميركية الشهيرة والأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان، الأحد، أنها ومغني الراب ترافيس سكوت رزقا بطفلة بعد أشهر من الشائعات التي أحاطت بحملها.

وقالت جينر التي يبلغ عمرها 20 عاما في منشور على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي إن "طفلتها الجميلة السليمة" وصلت في أول فبراير شباط. واعتذرت لجمهورها عن إبقاء حملها سرا.

♥️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 4, 2018 at 12:27pm PST

وأضافت "أعتذر عن عدم إبلاغكم أثناء كل هذه الشائعات".

وتابعت "أتفهم أنكم تعودتم أن أصطحبكم في كل رحلاتي. حملي كان أمرا اخترت ألا أفعله أمام العالم".

وكانت كيم كارداشيان (37 عاما) وزوجها كاين وست قد أعلنا ولادة ثالث طفل لهما في 16 يناير كانون الثاني وهي طفلة وضعتها أم بديلة. وأعلنت كلوي كارداشيان (33 عاما) الأخت الثانية غير الشقيقة لجينر في ديسمبر كانون الأول أنها حامل في شهرها السادس من صديقها لاعب كرة السلة تريستان توماس.