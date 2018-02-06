العربية.نت اليوم.. اغتصاب كفيفات بالمغرب وحذاء القاعدة

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة، هبة فارس، ضمن برنامج "صباح العربية".

البداية من خطأ طبي طال مسؤولا إيرانيا، حيث تم نزع كليته بالخطأ.

ومن صفحة إيران أيضاً مقابل حذاء جديد وجواز سفر ومبلغ من المال يقوم الحرس الثوري بتهريب عناصر القاعدة، وتوزيعهم جغرافيا انطلاقا من إيران.

ومن شمال إفريقيا عرضنا قصة صادمة لمدرس خمسيني اغتصب 4 فتيات كفيفات.

ومن السعودية دانة القصيبي أول مروضة خيول سعودية تحلم بإنشاء ملاجئ للخيول.

والختام من صفحة مصر ودور القرود في حياة القدماء المصريين، حيث كان لهم دور في الزراعة والأمن والفن.