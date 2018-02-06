فيديو "إخراج جني" من قبل إمام مسجد يثير جدلاً ببريطانيا

أثار #إمام_مسجد في إنجلترا جدلاً وصل إلى وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد أن سمح بتصوير عملية "إخراج جني" أو "إخراج للأرواح الشريرة" في أحد المراكز الدينية بمدينة شيفيلد شمالي إنجلترا.

وتداول العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في #بريطانيا مقطع الفيديو الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية المحلية في بريطانيا، المقطع الذي يُعتبر نادراً وربما غير مسبوق، إلا أن جريدة "مترو" قالت إن بريطانيا تشهد "آلاف الحفلات المماثلة سنوياً لعمليات إخراج الجن"، رغم أن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها تصوير الأمر ونشره على الملأ.

ويظهر في الفيديو فتاة مسلمة غير متزوجة تبلغ من العمر 29 عاماً وترتدي النقاب الذي يُغطي وجهها بالكامل، ويقوم الشيخ بقراءة آيات من القرآن الكريم، إضافة الى بعض الأدعية من أجل علاجها من "السحر" الذي تُعاني منه.

وتقول الشابة المسلمة إن "السحر" الذي تعاني منه تسبب لها بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي لا يتمكن الأطباء من علاجها ولم يجدوا لها حلاً، وهو ما دفعها إلى اللجوء لهذا الشيخ من أجل "فك السحر" الذي تسبب لها بهذه المتاعب.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "مترو"، فإن الأعراض التي تعاني منها الفتاة تشمل القيء وآلاماً في الرحم والأرق ليلاً والصداع وآلاما في الظهر إضافة إلى ضعف الذاكرة.

وتقول الفتاة إنها أيضاً تعاني من الغضب الدائم الذي يدفعها إلى الصراخ لأتفه الأسباب.

ويظهر في الفيديو الشيخ #أيوب_طيب وهو إمام أحد المساجد في مدينة #شيفيلد التي يقيم فيها عدد كبير من المسلمين في بريطانيا.