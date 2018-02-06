فيديو.. روبوت يقاطع وزيراً تركياً و"يزعجه"

يتعرض السياسيون كثيراً للمقاطعة من الجمهور، ولكن وزير النقل والاتصالات التركي أحمد أرسلان واجه، الثلاثاء، مقاطعة من مصدر غير مألوف، إنه #روبوت لجوج اسمه "سانبوت".

لقد كان الروبوت الصغير ضيفاً على المنصة في حين كان أرسلان يلقي كلمته في أنقرة بمناسبة "يوم الإنترنت الآمن".

وفي حين كان الوزير يتحدث عن أهمية الأمن الإلكتروني، قاطعه مصدر غير متوقع، علماً أن الحكومة التركية متهمة بالتضييق على الحرية على الإنترنت، الأمر الذي تنفيه.

"تحدث ببطء. أنا لا أفهم ما تقول! عمَ تتحدث؟"، سأل الروبوت الوزير، فانفجر الحضور بالضحك.

ابتسم الوزير وحاول الاحتفاظ بروح مرحة، لكن بدا عليه كذلك الانزعاج فطلب من المشرفين على "سانبوت" إسكات الروبوت اللجوج حتى يكمل كلامه.

وقال أرسلان "أصدقائي، يظهر بوضوح أن الروبوت خرج عن السيطرة، من فضلكم هل يمكن عمل اللازم!".

عندها أُسكت الروبوت وواصل الوزير كلمته.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن المبرمجين أعادوا برمجة "سانبوت" بعد انتهاء الوزير من كلمته. ولم يعرف متى سيعاود الروبوت الظهور أمام الجمهور.