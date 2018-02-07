أبوظبي.. 3 سنوات سجناً بانتظار مشتري لوحة السيارة "1"

تنظر محكمة الاستئناف في أبوظبي القضية المعروفة بـ"مشتري لوحة رقم 1"، والذي حُكم فيها على المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكانت المحكمة قد أصدرت العام الماضي حكماً بسجن المتهم لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بمحاولة شراء رقم السيارة المميز "1" بشيك من دون رصيد، وذلك على خلفية اشتراكه في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة "الإمارات للمزادات".

وقام المتهم بالمزايدة على الرقم المميز، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم "1" لصالحه قام بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له.

وقال المتهم إنه حرر الشيك معتمداً أنه سيوفر الأموال اللازمة لتغطيته بعد أن يبيع رقماً مميزاً آخر يمتلكه من المفترض أن يحصل له مبلغا أكبر من قيمة الشيك.