نصف مليون درهم غرامة لمقيم سب دائرة حكومية بدبي

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة 3 أشهر بحق مقيم، وأمرت بتغريمه مبلغ نصف مليون درهم إماراتي (نحو 135 ألف دولار أميركي) لقيامه بسب دائرة حكومية تتبع للإمارة، وذلك من خلال رسالة إلكترونية أرسلها إلى البريد الخاص بالدائرة.

وجاءت العقوبة المشددة بحق المقيم، بحسب وسائل الإعلام المحلية، بعد توجيه النيابة العامة له تهمة السب عبر استخدام البريد الإلكتروني، مطالبة بمعاقبته وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بدولة الإمارات، والذي يشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية ومنها السب.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه "أرسل رسالة من بريده الإلكتروني الخاص إلى بريد الجهة الحكومية يسبها بسبب ترسيبه في اختبارات قيادة السيارات".

يذكر أن المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من سب غير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات".