بعمر الـ 33.. رونالدو يعترف: لم أعد كما كنت في العشرين

يلقي العمر بظلاله على كل البشر، لكنه مع الرياضيين يصبح أكثر ثقلاً، لما تتطلبه "رياضاتهم" من جهد جسدي.

وفي عالم كرة القدم، شهدنا "أساطير" ونجوما" أفلوا مع تقدم العمر، وهذا على ما يبدو ما يدركه جيداً، نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إذ اعترف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أن للعمر حقه. وأكد في مقابلة مع مجلة إيطالية للرجال الأربعاء أنه لم يعد قادرا على القيام بأشياء كان يقوم بها منذ 10 سنوات

وقال لمجلة "جي.كيو" الإيطالية المتخصصة في عالم الموضة للرجال: "أحاول أن أكون على أعلى مستوى من الناحية البدنية لأن ذلك مهم جدا لمسيرتي المهنية، لكنني لم أعد أقوم بنفس الأشياء التي كنت أفعلها منذ 10 سنوات ".

كما أوضح، اللاعب الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 33 الأسبوع الماضي، قائلاً: "لا أستطيع أن أفعل أشياء معينة الآن، وبالتأكيد لا يمكنني عمل ما كنت أقوم به في عمر الـ 20. يجب أن نجد التوازن دائما، فالأشياء الصغيرة تحدث فارقا".